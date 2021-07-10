В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Челябинской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.

«МЧС России продолжает борьбу в зоне природных пожаров в Челябинской области», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по состоянию на 06:00 мск и по полученным данным, общая площадь пожаров в трёх районах области составляет 14 тыс. га».

Ранее сообщалось, что более 2,7 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.