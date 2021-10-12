В Минтрансе России сообщили о планах произвести свыше 700 самолётов к 2030 году

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Замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.
В Минтрансе России сообщили о планах произвести свыше 700 самолётов к 2030 году
  • РИА Новости

«До 2030 года запланировано производство около 700 воздушных судов и более 430 вертолётов», — приводит РИА Новости заявление Чалика, сделанное в рамках выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, таким образом планируется закрыть возрастающие потребности авиакомпаний.

Чалик отметил, что производить планируется такие самолёты, как легкомоторные «Байкал» и Ил-114 и магистральные МС-21, SSJ 100.

В августе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России есть все возможности для восстановления региональной авиации.

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