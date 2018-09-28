«Американцы страшно удивились»: в чём особенности российского лайнера Ил-96

28 сентября 1988 года состоялся первый полёт дальнемагистрального пассажирского самолёта Ил-96. Эта машина, получившая признание в том числе и за океаном, должна была заменить в советском гражданском флоте различные версии Ил-86. Однако амбициозным планам помешали распад СССР и экономический кризис 1990-х. В 2014 году лайнер, спроектированный специалистами КБ имени Ильюшина, был окончательно выведен из парка «Аэрофлота». Сегодня несколько самолётов Ил-96 эксплуатируют специальный лётный отряд «Россия» и кубинская авиакомпания Cubana. В прошлом году было принято решение о модернизации воздушного судна, выделены средства на выпуск семи Ил-96-400М. Какие задачи будет решать обновлённая машина, выяснял RT.

28 сентября 1988 года в воздух впервые поднялся дальнемагистральный пассажирский самолёт Ил-96. Машина взлетела с Тушинского аэродрома. Лайнер пилотировал заслуженный лётчик-испытатель Станислав Близнюк, получивший два года спустя «Золотую Звезду» Героя Советского Союза.

Разработка авиалайнера стартовала в 1978 году под руководством доктора технических наук, академика АН СССР Генриха Новожилова — преемника легендарного конструктора Сергея Ильюшина. В перспективе Ил-96 должен был заменить Ил-86, который считается самым массовым советским широкофюзеляжным самолётом.

Первоначально ильюшинцы планировали установить на новейший лайнер четырёхдвигательную турбореактивную силовую установку НК-56 Куйбышевского завода (сейчас — ОАО «Кузнецов»). Работы над созданием мотора начались в 1979 году. За основу поволжские инженеры взяли НК-25 — двигатель, на котором летает дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Однако в 1983 году по решению Министерства авиационной промышленности СССР работы над НК-56 были прекращены. Ведомство сделало выбор в пользу турбовентиляторного двигателя ПС-90 — детища Пермского моторного завода, обладающего меньшей тягой (до 16 т). В связи с этим пришлось укоротить фюзеляж, уменьшить размах и площадь крыла. Пассажировместимость сократилась с 350 до 300 человек.

«ПС-90 проектировался для среднемагистрального Ту-204. На первый взгляд, мы видим очевидные противоречия. Однако министерство исходило из необходимости унификации двигателей для гражданской авиации. Это правильный вектор, и надо признать, что ставка на семейство ПС-90 себя в целом оправдала», — отметил в беседе с RT исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Нереализованная мечта

Этап испытаний Ил-96-300 выпал на конец 1980-х годов — период стремительного разрушения экономики и государственности СССР. В этих условиях отечественные авиастроители не могли рассчитывать на полноценную поддержку властей и спрос на внутреннем рынке.

С целью дальнейшего развития проекта в декабре 1990 года КБ имени Ильюшина заключило соглашение с американскими корпорациями Pratt & Whitney (специализируется на производстве двигателей) и Rockwell Collins (мировой флагман в сфере авионики). Как вспоминал лётчик-испытатель Герой России Анатолий Кнышов, заокеанские специалисты были поражены возможностями Ил-96.

«Когда в 1990-х я прилетел на Ил-96 в Штаты и у меня в баках осталось топлива ещё на три часа полёта, американцы страшно удивились. Один из представителей их авиавластей тогда прямо заявил: «По некоторым позициям данный тип самолёта является для нас недостижимым», — рассказывал ранее Кнышов.

6 апреля 1993 года в воздух поднялся Ил-96МО (МО — модернизированный опытный) на 435 мест. Машина была оснащена двигателями семейства PW2000, которые устанавливались на пассажирском лайнере Boeing 757 и военно-транспортном самолёте Boeing C-17 Globemaster III. В июне 1993 года на международном авиасалоне в Ле Бурже состоялся дебют российско-американского первенца.

Образец российско-американского лайнера Ил-96МО

© Фото из музея С.В. Ильюшина / ОАО «Ил»

Предполагалось, что 20 самолётов Ил-96 с американскими двигателями, авионикой и генераторами закупит российский «Аэрофлот». Объём ежегодной поставки должен был составить 5—7 самолётов. При этом ведущий авиаперевозчик РФ планировал приобрести дальнемагистральные лайнеры за счёт кредита в $1 млрд, выданного U.S. EXIM Bank.

Категорически против сделки выступили авиастроительные корпорации McDonnell Douglas и Boeing. Они заявили, что Pratt & Whitney, Rockwell Collins и U.S. EXIM Bank, сотрудничая с российскими компаниями, создают искусственного конкурента производителям пассажирских самолётов США.

Однако сокрушительный удар по российско-американскому проекту нанесла не столько позиция McDonnell Douglas и Boeing, сколько августовский дефолт 1998 года, отпугнувший зарубежных инвесторов. В 2000-х негативное влияние на конкурентоспособность Ил-96 оказало бурное распространение более экономичных двухдвигательных дальнемагистральных самолётов Boeing и Airbus.

Сделано в России

Вышеизложенные причины помешали занять Ил-96 свою нишу в российской гражданской авиации. В 2000-е годы ильюшинцы нашли альтернативу заокеанским комплектующим, вернув машине двигатели ПС-90А и отечественную бортовую аппаратуру.

Проект удалось сохранить во многом благодаря господдержке. В настоящее время в число эксплуатантов лайнера входят специальный лётный отряд «Россия» Управления делами президента (на Ил-96 в модификации ПУ летает глава государства) и авиакомпания Cubana de Aviación.

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В середине 2000-х в парке «Аэрофлота» было всего лишь шесть Ил-96. В августе 2009 года глава Минпромторга Виктор Христенко объявил о решении снять лайнер с производства. Спустя четыре года государственный перевозчик начал избавляться от отечественных самолётов, заменяя их зарубежными аналогами. Последний коммерческий рейс Ил-96 с бортовым номером RA-96008 совершил 30 марта 2014 года.

Однако на фоне санкционного режима правительство РФ начало обсуждать идею возобновления производства самолёта в модернизированной версии (Ил-96-400М). В январе 2017 года кабмин выделил свыше 53 млрд рублей на модернизационные мероприятия, строительство одной опытной машины (должно быть завершено в конце 2019 года) и производство шести серийных (с 2020 года). Ещё два борта заказало Минобороны РФ.

Выпуск обновлённого лайнера был поручен Воронежскому акционерному самолётостроительному обществу (ВАСО). До конца 2018 года на «техническое перевооружение» предприятие получит от правительства дополнительно 1,32 млрд рублей.

Ил-96-400М будет отличаться современным бортовым и навигационным оборудованием, а также улучшенной компоновкой. Первые серийные образцы ВАСО оснастит ПС-90А. Но в перспективе лайнер будет летать на турбореактивном двигателе нового поколения ПД-35 тягой до 40 тонн, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Пассажирский самолёт Ил-96-300 с двигателями ПС-90А

© Wikimedia

Олег Пантелеев отметил, что российские власти, развивая проект Ил-96, не планируют создавать конкурента Boeing и Airbus. По его словам, правительство стремится поддержать дальнемагистральную авиацию, сохранить технологическую и производственную базу, обеспечить заказами ОКБ Ильюшина и ВАСО.

«Ил-96 — это своеобразный страховочный вариант на случай, если западные государства откажутся поставлять нам дальнемагистральные самолёты и другую авиатехнику, от которой мы, к сожалению, сильно зависим. Пусть и с некоторыми издержками, но Ил-96 позволит нам обеспечить нормальное авиасообщение», — подчеркнул Пантелеев.

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Как полагает эксперт, машина будет пользоваться спросом, прежде всего, со стороны государственных заказчиков, включая СЛО «Россия» и силовые ведомства. Однако ситуация может измениться с появлением ПД-35 и ряда конструктивных изменений в Ил-96.

«Ил-96 будет пригоден для коммерческой эксплуатации, если на нём установят ПД-35, а фюзеляж и крыло выполнят из композитных материалов, которые на 10—15% облегчат массу лайнера. На мой взгляд, такой вариант модернизации станет возможен, если произойдёт серьёзная задержка с реализацией российско-китайского проекта дальнемагистрального CR929 и вводом западных санкций, касающихся поставок авиационной продукции», — заключил Пантелеев.

Заслуженный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов не согласен с точкой зрения Пантелеева. В беседе с RT он заявил, что Ил-96 с двигателями ПС-90А вполне пригоден для коммерческой эксплуатации. По словам эксперта, детище ОКБ Ильюшина по соотношению цены-качества практически не уступает западным лайнерам.