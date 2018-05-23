Королевская скорость: почему Саудовская Аравия готова сотрудничать с Россией в создании сверхзвукового лайнера

Саудовская Аравия оценивает перспективы сотрудничества с Россией в создании сверхзвукового пассажирского самолёта на базе бомбардировщика Ту-160. В июле в Россию прибудет делегация королевства для более предметного изучения вопроса. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации деловых партнёров по сотрудничеству с Саудовской Аравией (РОСА) Андрей Тарасов. Ранее о планах финансировать американский проект пассажирского сверхзвука сообщал главный конкурент Эр-Рияда в Персидском заливе — Катар. Каковы перспективы России на этом многообещающем рынке, выяснял RT.

Сверхзвуковой бизнес-джет

В конце июня — начале июля в Россию прибудет делегация Саудовской Аравии для обсуждения возможного партнёрства по созданию сверхзвукового пассажирского самолёта. Об этом 23 мая 2018 года сообщил в интервью РИА Новости председатель правления Ассоциации деловых партнёров по сотрудничеству с Саудовской Аравией Андрей Тарасов.

«Мы презентовали в Саудовской Аравии новый проект ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) по созданию сверхзвукового пассажирского самолёта. Проект вызвал очень большой интерес», — подчеркнул он.

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РОСА ещё в марте 2018 года сообщала, что саудовцы заинтересованы в российских проектах по пассажирскому сверхзвуку.

Тогда же прошли переговоры представителей ассоциации с руководством саудовской государственной авиастроительной корпорации TAQNIA Aeronautics Company (ТАС) и представителями Научно-исследовательского института имени короля Абдул-Азиза. Об уровне возможных инвестиций говорят уже действующие контракты TAC c украинской корпорацией «Антонов» ($400 млн) и американской Sikorsky ($250 млн).

О планах создать новый сверхзвуковой самолёт на базе стратегического ракетоносца Ту-160 сообщал в начале 2018 года российский президент Владимир Путин. Единственный советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 эксплуатировался с 1977 по 1978 год. Его западный собрат — франко-британский «Конкорд» — с 1975-го по 2003-й. Причинами отказа от их использования стали проблемы безопасности (серия авиакатастроф) и нерентабельность эксплуатации.

«Если говорить о проекте российского сверхзвукового бизнес-джета, то с большой вероятностью при его создании будут использовать наработки в рамках Ту-160», — заявил в разговоре с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Однако, по словам эксперта, этот сверхзвуковой бомбардировщик создавался не для гражданских нужд, поэтому не отвечает требованиям, которые необходимы для сертификации. Это и специальное оборудование, и уровень шума двигателя, и ограничения по выбросу вредных веществ.

«К тому же Ту-160 использует сверхзвук только для преодоления ПРО, то есть в течение небольшого отрезка времени. Тогда как «Конкорд» и Ту-144 летели на сверхзвуке несколько часов после набора высоты. На этом основании я могу предположить, что российский бизнес-джет будет новой машиной», — подчёркивает Пантелев.

Перспективный рынок

Саудовская Аравия — не единственная страна, проявляющая интерес к пассажирскому сверхзвуку. В феврале 2018 года компания Qatar Airways заявляла, что готова профинансировать проект пассажирского лайнера американской компании Boom Aerospace. Первые лётные испытания нового сверхзвукового самолёта, получившего название XB-1, запланированы уже на конец 2018 года.

Интерьер саудовского бизнес-джета

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В 2017 году Boom Aerospace предлагала свои услуги ещё одной авиакомпании из зоны Персидского залива — Emirates. Намерение купить первые десять таких самолётов изъявляли и американцы из Virgin Galactic, собирающиеся организовывать с их помощью коммерческие суборбитальные космические полёты.

Однако космический туризм — не главная область, где такие самолёты могут быть востребованы. Несмотря на традиционную проблему сверхзвуковой пассажирской авиации — дороговизну эксплуатации, она по карману тем, кому нужно преодолевать гигантские расстояния за короткие сроки.

«В настоящее время в мире нет ни одного сертифицированного сверхзвукового гражданского лайнера, — отмечает Пантелеев. — Этот рынок неизведан, но будущее на ним, за бизнес-джетами, которыми будут пользоваться крупные корпорации и миллиардеры. Неудивительно, что Саудовская Аравия и Катар проявляют интерес к проектам в сфере сверхзвука».

По словам эксперта, компания, которая выйдет с оптимальным предложением на этот узкий, но капиталоёмкий рынок, получит сверхприбыль.

«Конечно, для этого необходимо решить множество проблем. Однако спрос на такую продукцию будет стабильным, и у Российской Федерации, судя по всему, есть определённые амбиции в сфере гражданского сверхзвука», — подчёркивает эксперт.

Лучше американского

Помимо проекта по созданию сверхзвукового самолёта Эр-Рияд интересуют и поставки уже хорошо зарекомендовавшей себя продукции российского авиапрома. Так, по словам Андрея Тарасова, на Санкт-Петербургском экономическом форуме Главное управление по инвестициям Саудовской Аравии собирается подписать меморандум о взаимопонимании по поставкам самолёта МС-21 с корпорацией «Иркут».

МС-21, название которого расшифровывается как «Магистральный самолёт XXI века», свой первый полёт совершил в прошлом году и пока не поставлялся иностранным компаниям, но интерес к нему уже проявили Египет и Азербайджан.

МС-21

РИА Новости

По словам Пантелеева, саудовцев привлекли заявленные характеристики МС-21 — у российского самолёта очень экономичный расход топлива.

«Можно сказать, что МС-21 превосходит новейший американский лайнер Boeing-737 MAX», — утверждает эксперт.

С его точки зрения, не последнюю роль в том, что Эр-Рияд выбрал российские самолёты, играет относительно невысокая цена продукта.

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«Такой самолёт, как МС-21, пригодится саудовцам для внутрирегиональных перевозок, перелётов в Россию, Южную и Западную Европу», — подчёркивает Пантелеев.

«Саудовская Аравия на протяжении последних лет выступает как крупный инвестор в высокотехнологичное производство и российскую экономику», — отметил в интервью RT эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

Так, по результатам визита нынешнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана на ПМЭФ в прошлом году было подписано рамочное соглашение с «Росатомом» о строительстве в королевстве атомных электростанций. А после визита в Москву короля Сальмана в октябре прошлого года саудовцы задумались и о покупке ЗРК С-400.

Перспективы сотрудничества

По мнению Пантелеева, в том, что саудовцы заинтересовались российскими предложениями в сфере авиатехники и авиастроения, сыграли свою роль и внеэкономические факторы. Традиционным и основным поставщиком авиационной техники в Саудовскую Аравию являются США.

«Свою роль играют политические причины, — утверждает эксперт. — В целом интерес к России больше вызван её возросшей ролью в ближневосточном регионе».

Однако, как считает Пантелеев, если российские компании ещё и сформируют коммерчески обоснованное предложение по пассажирскому сверхзвуку, то Эр-Рияд окончательно сделает выбор в пользу нашей страны.

«Саудовцы демонстрируют, что открыты для предложений в сфере авиации, — подчёркивает эксперт. — Вариантов сотрудничества с ними может быть масса, в том числе производственная кооперация. Как правило, Саудовская Аравия выступает в роли инвестора в совместную разработку продукта, который в перспективе может экспортироваться в третьи страны».

Хлебников отмечает, что такой подход полностью укладывается в провозглашённую Мухаммедом бен Сальманом программу по модернизации саудовской экономики «Видение 2030».

«Сейчас все страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия и Эмираты, стремятся получить не только готовую продукцию, но и технологии, локализовать производство на собственной территории, развивать у себя высокотехнологичные наукоёмкие отрасли», — подытожил эксперт.