«Приток инвестиций и майские указы»: каким будет Петербургский международный экономический форум в 2018 году

В Санкт-Петербурге 24 мая стартует международный экономический форум (ПМЭФ-2018) — одна из самых влиятельных и авторитетных дискуссионных площадок в России и мире. В этом году на повестку вынесена тема «Экономика доверия». Однако, по оценке экспертов, максимальное внимание участников, как и в прежние годы, будет приковано к обсуждению глобальной инвестактивности. Ожидается, что на пленарном заседании 25 мая выступят президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард. В чём особенности ПМЭФ этого года — в материале RT.

На повестку ПМЭФ 2018 года вынесен вопрос формирования экономического доверия между странами. Однако, как и в прошлые годы, традиционно ключевыми темами форума станут инвестиционная привлекательность, поиск новых способов роста и место России в глобальном мире.

Торжественное открытие форума запланировано на 24 мая с участием первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова. Во второй день ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором ожидают президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главу МВФ Кристин Лагард.

Участники форума и наблюдатели не исключают, что в этом году на ПМЭФ прозвучат ключевые заявления представителей недавно сформированного правительства по экономической повестке. Эксперты считают, что на площадке будет активно обсуждаться исполнение новых майских указов президента.

«После завершения формирования правительства можно говорить о том, что участники ожидают анонсирования экономической повестки, которая связана со структурными изменениями, а также преобразованиями для стимулирования экономического роста. Интерес связан с участием в этих новых направлениях экономического роста, которые мы можем увидеть в России», — подчеркнул в разговоре с RT главный экономист Евразийского банка развития, программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

«Форум стал авторитетной площадкой»

Одно из самых ожидаемых событий первого дня форума — встреча Владимира Путина с иностранными инвесторами. По данным Российского фонда прямых инвестиций, в ней примут участие 40 руководителей крупнейших инвестиционных фондов мира из 20 стран с общим объемом активов под управлением свыше $13,5 трлн.

«Внимание зарубежных инвесторов к ПМЭФ из года в год растёт, и неудивительно. Форум стал авторитетной международной площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, а также для заключения крупных инвестиционных соглашений.

Сегодня зарубежные инвесторы рассматривают Россию не только как перспективный рынок, но и как жизнестойкую экономику, которая даже в непростых геополитических условиях находит новые точки роста. По нашим наблюдениям, в последние годы вырос интерес иностранных инвесторов к проектам в сельском хозяйстве и пищевой промышленности», — прокомментировал RT инвестиционную повестку ПМЭФуправляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума

РИА Новости

© Алексей Даничев

В целом в деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий по четырём темам — «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

Любопытно, что на форуме в этом году кроме представителей финансово-инвестиционного сообщества будут и известные спикеры, далёкие от участия в решении экономических вопросов. Так, на сессии «Транзитный мир: что завтра?» выступит известный йог, мистик и коуч Садхгуру. На этой же площадке запланировано и выступление главы Сбербанка Германа Грефа, который, как предполагают, инициировал участие знаменитого индуса в ПМЭФ. Кроме того, в сессии «Медиа в эпоху искусственного интеллекта: инструкция по применению» заявлено участие швейцарского актёра и режиссёра Венсана Переса.

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Сейчас участие в форуме подтвердили около 15 тыс. гостей более чем из 100 стран мира. ПМЭФ посетят делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады и стран Африки.

Делегации из Франции и Японии разместят на площадке свои выставочные павильоны с презентационной зоной и деловым пространством для общения. На форуме также состоятся бизнес-диалоги Россия — США, Россия — Франция и Россия — Япония.

«Вопросы внутренней политики России также интересны и важны для внешних партнёров. Все они хотели бы на сессиях и в кулуарах обсудить будущие решения, возможные изменения, связанные с майскими указами, а также действия по регулированию и законодательству. Инвесторам крайне важно снизить неопределённость, то есть лучше понять, что страна собирается сделать в перспективе.

Сейчас Россия может предложить много интересных возможностей, включая команды, работающие над новыми технологиями в сфере блокчейна. Важно отметить, что по сравнению с другими развивающимися странами у России низкий госдолг и ответственная бюджетная и денежно-кредитная политика», — подчеркнул в разговоре с RT профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

XXII Международный петербургский экономический форум пройдёт с 24 по 26 мая 2018 года. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го он проводится под патронажем президента России. В прошлогоднем форуме приняли участие более 14 тыс. человек, среди них главы 700 российских компаний и 400 зарубежных. На форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений на общую сумму 1,8 трлн рублей.