Второй самолёт МС-21 совершил свой первый полёт

Второй серийный среднемагистральный самолёт МС-21 совершил свой первый полёт, передаёт пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

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«Полёт второго самолёта — это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение лётных сертификационных испытаний», — цитирует ТАСС и. о. главы Минпромторга Дениса Мантурова. Вылет был совершён с аэродрома Иркутского авиационного завода. В марте на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний. Первый серийный самолёт МС-21 будет принадлежать иркутской авиакомпании «ИрАэро».