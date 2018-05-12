Второй самолёт МС-21 совершил свой первый полёт
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«Полёт второго самолёта — это значимое событие, которое обеспечит своевременное проведение лётных сертификационных испытаний», — цитирует ТАСС и. о. главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Вылет был совершён с аэродрома Иркутского авиационного завода.
В марте на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.
Первый серийный самолёт МС-21 будет принадлежать иркутской авиакомпании «ИрАэро».