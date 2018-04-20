Новый российско-китайский самолёт получил название CR 929

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Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышёв рассказал, как был назван новый российско-китайский самолёт.

По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929).

«Самолёт получил имя CR 929. Это сокращение от China — Russia проекта 929», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Чернышёв, в нём будет реализован целый ряд инноваций.

«Они коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту», — добавил он.

Ранее стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.

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