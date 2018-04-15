Дети нефтяного бремени: как молодое поколение Саудовской Аравии будет приспосабливаться к переменам в экономике

В Саудовской Аравии — одной из самых богатых стран мира — почти половина населения не имеет финансовых сбережений. Эксперты объясняют такую ситуацию высокой стоимостью жизни в королевстве, а также отсутствием культуры накопления. Многие граждане нефтяного гиганта не привыкли экономить и в чём-то себе отказывать. Однако назревшие финансовые проблемы страны вынуждают власть применять целый ряд антикризисных мер. Массовое сокращение льгот и повышение налогов могут стать серьёзным вызовом для неподготовленного молодого поколения. Смогут ли аравийцы адаптироваться к новым экономическим реалиям — в материале RT.

Практически половина жителей Саудовской Аравии не откладывают часть своего дохода на сбережения. К такому выводу пришли авторы совместного исследования саудовской управляющей компании SEDCO Holding и финансовой онлайн-группы Souqamal.com со штаб-квартирой в Дубае.

17% населения страны сберегают менее 5% от дохода, 38% откладывают более 6% от заработанных средств, а 45% вовсе не имеют сбережений. При этом большинство опрошенных аравийцев (60%) отмечают, что откладывать деньги им не позволяет низкий уровень зарплат. Результаты исследования представило саудовское издание Arab News.

Любопытно, что Саудовская Аравия, будучи ведущим глобальным производителем и экспортёром нефти, входит в топ-15 богатейших стран мира. По подсчётам МВФ, королевство занимает 13-е место в рейтинге по уровню ВВП на душу населения — $55,2 тыс. Экспорт нефти составляет свыше 90% от общего объёма поставок за рубеж и обеспечивает 75% дохода населения. При этом, по данным главного статистического управления Саудовской Аравии, средний уровень зарплат аравийцев составляет около $2 тыс. в месяц.

На этом фоне авторы исследования поднимают вопрос о стоимости жизни в королевстве, которая растёт быстрее доходов населения. С 2014 года среднемесячный заработок занятых в частном секторе увеличился на 13%, в государственном — на 6%. В то же время инфляция в стране выросла на 7,6% в период с 2014 по 2016 год, а в прошлом году опустилась практически до нулевой отметки. Но уже в 2018 году рост цен снова продолжился и в феврале составил 2,7%.

Также по теме Меньше нефти, больше пляжей: сможет ли Саудовская Аравия развивать светский туризм Саудовская Аравия планирует стать лидером в области светского туризма и намерена привлекать не только паломников, совершающих хадж, но...

Как пояснил RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник, материальное состояние людей в Саудовской Аравии значительно отличается от ОАЭ, Катара и других нефтедобывающих стран Ближнего Востока. Так, высокий уровень заработной платы соответствует большим расходам.

По словам эксперта, условия жизни в Саудовской Аравии тяжелее, нежели в соседних государствах, поскольку населения в стране гораздо больше. На сегодня в королевстве проживают 32,5 млн человек. Для сравнения: население ОАЭ — 9,3 млн (при ВВП на душу населения $68,2 тыс.), Кувейта — 4 млн ($69,7 тыс.), Катара — 2,6 млн ($124,9 тыс.). Такие данные приводят МВФ и Всемирный банк.

Александр Филоник отмечает и высокую долю приезжих в стране. Иммигранты не имеют сбережений, поскольку все заработанные средства отправляют на родину.

«Приезжие зарабатывают меньше, чем граждане Саудовской Аравии. Уровень жизни в королевстве достаточно высокий, цены приличные, и у них по определению не может оставаться денег. Они живут от зарплаты до зарплаты, значительную часть которой отправляют домой», — пояснил эксперт.

По данным главного статистического управления Саудовской Аравии, 12,6 млн человек (треть населения страны) не являются коренными аравийцами. При этом средний ежемесячный доход приезжих граждан составляет около $730.

Кроме того, государство — один из лидеров в мире по низкому уровню женской занятости. Как рассказал в интервью RT востоковед Саид Гафуров, в королевстве работают только около 17% всех женщин.

Reuters

© Faisal Nasser

«Серьёзное давление оказывает высокая стоимость жизни и аренды жилья. Кроме того, традиционно в арабских странах в семьях много детей, которых нужно содержать. В семье преимущественно один кормилец — мужчина», — пояснил RT старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Клановая казна

Саид Гафуров подчёркивает, что исследование SEDCO Holding при учёте сбережений населения опирается исключительно на понятие европейских финансов. Они же, в свою очередь, трудно применимы к реалиям Саудовской Аравии.

«Вся их система — она клановая. Каждый человек, когда у него накоплены деньги, отдаёт их родственникам для очередного выкупа жены или каких-то других потребностей. Поэтому в данном случае необходимо рассматривать не личные сбережения человека или семьи в нашем понимании, а сбережения всего клана», — пояснил Гафуров.

Таким образом, концентрация денег идёт на уровне кланов и племён. Средства получает патриарх, после чего происходит их перераспределение в рамках традиционной системы для внутриплеменных нужд и подготовки к свадьбам.

Любопытно, что с 2015 года в некоторых регионах страны даже действует ограничение на размер выкупа невесты. Для не выходившей замуж девушки он составляет чуть больше $13 тыс., для разведённой или вдовы — $8 тыс.

«Придётся всех учить»

Деятельность племён всегда традиционно субсидировалась за счёт королевского бюджета и доходов от добычи нефти. Впрочем, сегодня на фоне финансовых проблем в стране власти принимают антикризисные меры и начинают плавно отходить от этой системы.

Также по теме «Тихая революция»: приведёт ли борьба с коррупцией к модернизации Саудовской Аравии В Саудовской Аравии проходит широкая антикоррупционная кампания. Арестованы несколько членов королевской семьи. По распоряжению...

«Сейчас в стране очень серьёзный финансовый кризис, и, что самое неприятное, руководство страны в лице правящей королевской семьи постепенно начинает отказываться от обязательств перед крупнейшими племенами. Сейчас они уже не в состоянии выполнять этот договор, что ведёт к очень сильному недовольству в королевстве», — отметил Гафуров.

По словам Максима Ковязина, пра­ви­тель­ство ищет спо­со­бы фи­нан­си­ро­вать де­фи­цит бюд­же­та, воз­рос­ший до 16% ВВП, в том числе за счёт урезания льгот. На­ци­о­наль­ная про­грам­ма транс­формации преду­смат­ри­ва­ет со­кра­ще­ние рас­хо­дов на зар­пла­ты госслу­жа­щих с нынешних 45% бюджета до 40% к 2020 году. Кроме того, планируется урезать социальные программы и государственные субсидии, ввести НДС, а также налог на предметы роскоши.

Основная проблема Саудовской Аравии, по мнению экспертов, заключается в том, что молодое поколение королевства привыкло к изобилию гораздо сильнее, чем старшее. Именно с этим связаны отсутствие культуры накопления сбережений и низкий уровень адаптации граждан к изменяющимся условиям в экономике и финансах в стране.

«Население привыкло к тому, что государство даёт и ничего практически не требует взамен, кроме лояльности. В этой реальности воспитывались поколения жителей страны. Ситуация в последнее десятилетие изменилась кардинально — падение нефтяных цен, повышенные расходы бюджета, а психология пока осталась старая», — рассказал RT старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Так, эксперт указывает на стремление, в особенности молодёжи, к покупке дорогих машин и гаджетов, а также к поездкам за границу. Помимо этого арабские социологи отмечают огромную роль традиции необоснованно больших трат на продукты питания.

«Помимо этого есть и большие расходы на транспорт — семьи вынуждены тратить немалые деньги на такси для перемещения женской половины на работу и в магазины. Считается, что возможность для женщин управлять автомобилем могла бы снять серьёзную нагрузку с семейного бюджета», — пояснил Чупрыгин.

Аналитики считают, что на фоне сохраняющего стремления к дорогим покупкам заметно растёт и число кредитов. По словам Андрея Чупрыгина, на сегодня от 36 до 40% домохозяйств находится в долговой зависимости от финансово-кредитных организаций. В большинстве своём это практически невозвратные долги. Такая ситуация формирует серьёзные риски — как экономические, так и социальные, причём в среднесрочной перспективе.

По оценке эксперта, судебными решениями проблему снять не удастся, поэтому государство в какой-то момент будет вынуждено списать долги населения. Это, в свою очередь, может привести к серьёзному дефициту бюджета.

«Альтернативой могут стать реформы, направленные на формирование возможностей получения достойного дохода, участие в производстве товаров и услуг. В этом на самом деле и заключается политика реформ МБС (наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. — RT). Но времени это займет немало — значительная часть населения просто не умеет и не привыкла работать. Придётся всех учить», — заключил Чупрыгин.