Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-160
Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать гражданскую версию сверхзвукового самолёта на базе Ту-160.
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Надо сделать гражданскую версию... Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт», — цитирует РИА Новости главу государства.
Ранее сообщалось, что Путину продемонстрировали полёт нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.
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