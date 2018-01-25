Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-160

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать гражданскую версию сверхзвукового самолёта на базе Ту-160.

«Надо сделать гражданскую версию... Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт», — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее сообщалось, что Путину продемонстрировали полёт нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.