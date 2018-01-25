Путину показали полёт нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160

Президент России Владимир Путин понаблюдал за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Пётр Дейнекин».

Как сообщает РИА Новости, 25 января российский лидер посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

Ту-160 является самым большим самолётом с изменяемой геометрией крыла.

Согласно планам Министерства обороны России, с 2021 года в стране должно начаться серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М2.

Каким будет новый российский стратегический ракетоносец — в материале RT.