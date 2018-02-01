«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 50 новых пассажирских самолётов МС-21

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«Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», которая входит в госкорпорацию «Ростех» подписали контракт на поставку 50 новых пассажирских самолётов МС-21.
«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 50 новых пассажирских самолётов МС-21
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Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу «Аэрофлота», поставки первых самолётов начнутся в первом квартале 2020 года.

Уточняется, что сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд.

Авиакомпания «Аэрофлот» станет крупнейшим в России арендатором новых отечественных авиалайнеров.

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