«Аэрофлот» подписал контракт на поставку 50 новых пассажирских самолётов МС-21

«Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», которая входит в госкорпорацию «Ростех» подписали контракт на поставку 50 новых пассажирских самолётов МС-21.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу «Аэрофлота», поставки первых самолётов начнутся в первом квартале 2020 года.

Уточняется, что сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд.

Авиакомпания «Аэрофлот» станет крупнейшим в России арендатором новых отечественных авиалайнеров.