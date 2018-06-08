Путин рассказал о проекте строительства вместе с Китаем дальнего магистрального самолёта
- Reuters
«В ходе переговоров шла речь о сотрудничестве в сфере высоких технологий, имея в виду авиастроение, дальний магистральный самолёт, а также новый тяжёлый вертолёт», — заявил Путин.
В апреле генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Сергей Чернышёв рассказал о новом российско-китайском самолёте. По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929).
Ранее стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.