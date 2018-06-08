Путин рассказал о проекте строительства вместе с Китаем дальнего магистрального самолёта

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин будут сотрудничать в сфере высоких технологий, в частности, будут построены дальний магистральный самолёт и новый тяжёлый вертолёт.

Reuters

«В ходе переговоров шла речь о сотрудничестве в сфере высоких технологий, имея в виду авиастроение, дальний магистральный самолёт, а также новый тяжёлый вертолёт», — заявил Путин. В апреле генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Сергей Чернышёв рассказал о новом российско-китайском самолёте. По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929). Ранее стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.