Путин рассказал о проекте строительства вместе с Китаем дальнего магистрального самолёта

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин будут сотрудничать в сфере высоких технологий, в частности, будут построены дальний магистральный самолёт и новый тяжёлый вертолёт.
Путин рассказал о проекте строительства вместе с Китаем дальнего магистрального самолёта
  • Reuters

«В ходе переговоров шла речь о сотрудничестве в сфере высоких технологий, имея в виду авиастроение, дальний магистральный самолёт, а также новый тяжёлый вертолёт», — заявил Путин.

В апреле генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Сергей Чернышёв рассказал о новом российско-китайском самолёте. По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929).

Ранее стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.

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