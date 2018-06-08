Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением относительно ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин и выступили с совместным заявлением относительно предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Мировое футбольное первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что РФС запустил национальную кампанию по поддержке сборной России.