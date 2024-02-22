Поколение стратегов: в России продолжается производство модернизированных бомбардировщиков Ту-160М

Президент Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и осмотрел модернизированные ракетоносцы Ту-160М. Он поднялся на борт одного из них и сел за штурвал, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Эксперты отмечают, что военной промышленности России удалось справиться со сложнейшей задачей по возобновлению производства этих самолётов в условиях санкций.

Президент России посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова Объединённой авиастроительной корпорации, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Владимир Путин поднялся на борт одного из них — в кабину за штурвал», — отмечается в сообщении.

В корпорации отметили, что для возобновления выпуска этих самолётов была проведена масштабная работа.

«Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом для всей кооперации предприятий «Ростеха» — в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта. Сегодня можно уверенно сказать, что с этим вызовом мы успешно справились», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Владимир Путин на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова

kremlin.ru

Он отметил, что Ту-160М создаётся на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых решений.

«В настоящее время это один из наиболее мощных боевых самолётов в мире», — констатировал Сергей Чемезов.

Стратегическая платформа

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла.

Он предназначен для поражения особо важных целей в глубоком тылу потенциального противника или в удалённых районах боевых действий, в том числе с помощью ядерного оружия.

Ту-160

РИА Новости

Его разработка была начата в КБ Туполева в 1975 году в ответ на появление у США межконтинентального сверхзвукового самолёта с изменяемой стреловидностью крыла Rockwell B-1 Lancer. Первый полёт Ту-160 состоялся в 1981-м, а с 1987 года эти машины начали поступать в войска.

В Советском Союзе бомбардировщику было присвоено наименование «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack).

В мае 2015 года Владимир Путин поручил возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте. В 2018 году Минобороны РФ и ПАО «Туполев» подписали контракт на поставку в войска десяти самолётов.

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Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям в июле 2023 года.

Одним из главных преимуществ обновлённого самолёта являются улучшенные двигатели НК-32 второй серии. О характеристиках силовой установки известно немного. Согласно открытым данным, она увеличивает дальность полёта Ту-160М более чем на 1 тыс. км.

«Ту-160М способен развивать впечатляющую для такого гиганта скорость — до 2000 км/ч. Самолёт может с лёгкостью отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника», — отмечают разработчики.

Кроме того, на самолёт устанавливаются передовые системы противовоздушной обороны и защиты от помех, комплекс РЭБ, бортовое радиоэлектронное вооружение, разработанное с использованием передовых технологий в области приборостроения, отмечают в «Ростехе».

Боевая нагрузка самолёта — 40—45 т, револьверные пусковые установки позволяют нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерным боеприпасом.

Ту-160 и программа его модернизации привлекают к себе внимание и западного экспертного сообщества. Так, американский военно-политический журнал The National Interest неоднократно писал про эту машину, в частности в материале «Ту-160: самый крупный, самый тяжёлый и самый скоростной бомбардировщик России приобретает ещё более высокие характеристики».

Ту-160: самый крупный, самый тяжёлый и самый скоростной бомбардировщик России приобретает ещё более высокие характеристики

© The National Interest

В нём аналитики издания отмечали, что Ту-160М — это «тяжёлая платформа для пуска ракет из-за пределов зоны ПВО противника», и сравнивали его с Rockwell B-1 Lancer.

«Однако B-1 является бомбардировщиком в классическом понимании — то есть для применения средств поражения он летит в район цели, в то время как Ту-160 спроектирован как носитель вооружения, работающий вне зоны ПВО противника, пуск ракет у которого осуществляется из бомбоотсека, после чего «Белый лебедь» способен развивать скорость более двух Махов», — подчёркивается в материале The National Interest.

«Уникальная ситуация»

Российская военная промышленность справилась со сложнейшей задачей, восстановив цикл производства Ту-160 и при этом модернизировав его до уровня современного самолёта поколения 4++, отметил в разговоре с RT эксперт, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Даже если бы его производили в самой первой, исходной модели, это уже было бы большое достижение нашей промышленности. Такой самолёт необходим стратегической авиации. Это сверхзвуковой всепогодный ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Ту-160 был отличной разработкой с большим модернизационным потенциалом», — подчеркнул эксперт.

Владимир Путин на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова

kremlin.ru

Ту-160М — это машина, которая отвечает всем современным требованиям к стратегическим бомбардировщикам, добавил Владимир Попов. Кроме того, российский ВПК продолжает их производство даже в сложных для страны условиях, подчеркнул эксперт.

«Эти машины выпускаются в модернизированном варианте, и благодаря улучшенному производственному циклу сроки их постройки сокращаются. Это уникальная ситуация для нашей страны в современных санкционных условиях, очень напряжённых», — сказал собеседник RT.

Боевой потенциал Ту-160М по сравнению с базовой моделью возрос в два раза, отметил Владимир Попов.

«У него более экономичные двигатели, которые позволят сократить расход топлива на предельных режимах работы и для перехода на сверхзвук. Меньший расход топлива означает больший радиус действия. Кроме того, у него полностью обновлено оборудование: системы связи, навигации, предупреждения и радиоэлектронной борьбы. Теперь у него системы поколения 4++, как на самолётах Су-35, что позволяет Ту-160М решать большее количество задач. Кроме того, для лётчиков и штурманов были созданы более комфортные условия полёта и боевой работы», — рассказал специалист.

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В свою очередь, авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что самолёты Ту-160 — это основа воздушного компонента ядерной триады России. По словам специалиста, в отличие от американского B-1B, это не машина прорыва, а платформа для пуска дальнобойных стратегических ракет.

«Ту-160 обладает большими возможностями по дальности, по скорости. В 2019 году был известный случай, когда на перехват Ту-160 над Японским морем вышли истребители США пятого поколения F-35A Lightning II. Наш стратег сложил крылья, перешёл в форсаж и ушёл от них. Это важно, так как районы развёртывания стратегической авиации, конечно же, прикрываются истребителями противника. Главная задача стратегической авиации, — обмануть противника, выйти в этот район и нанести удар», — подчеркнул собеседник RT.

В США сейчас продолжают использовать B-52, самый старый стратегический бомбардировщик в мире, напомнил Дмитрий Дрозденко. При этом B-1B, для паритета с которыми создавался Ту-160, более не являются носителями ядерного оружия, напомнил эксперт.

«Ещё есть бомбардировщик B-2 Spirit — он носитель ядерного оружия, но не ракет, а бомб. То есть если наш «Белый лебедь» пускает ракету за тысячи километров от цели, тоB-2 Spirit должен находиться в районе бомбометания над целью. То есть он должен каким-то образом прорваться через все системы ПВО и отработать. Поэтому США сейчас разрабатывают новую программу стратегического бомбардировщика B-21 Rider. Запад пытается догнать нас в этой сфере, а не мы его», — заключил эксперт.