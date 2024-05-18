Судно у берегов Йемена получило небольшие повреждения при нападении
- AP
- © Micah Albert
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно. — RT) получило небольшие повреждения», — говорится в заявлении.
Уточняется, что повреждения стали следствием атаки. Инцидент классифицируется как нападение.
Судно и экипаж находятся в безопасности и продолжают путь.
Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по эсминцу ВМС США.