Судно у берегов Йемена получило небольшие повреждения при нападении

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что судно возле берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно. — RT) получило небольшие повреждения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что повреждения стали следствием атаки. Инцидент классифицируется как нападение.

Судно и экипаж находятся в безопасности и продолжают путь.

Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по эсминцу ВМС США.