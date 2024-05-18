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Судно у берегов Йемена получило небольшие повреждения при нападении

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что судно возле берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения.
Судно у берегов Йемена получило небольшие повреждения при нападении
  • AP
  • © Micah Albert

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 76 морских милях к северо-западу от Ходейды, Йемен. Капитан подтвердил, что (судно. — RT) получило небольшие повреждения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что повреждения стали следствием атаки. Инцидент классифицируется как нападение.

Судно и экипаж находятся в безопасности и продолжают путь.

Ранее йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по эсминцу ВМС США.

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