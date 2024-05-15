Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по эсминцу ВМС США

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по эсминцу USS Mason Соединённых Штатов в акватории Красного моря, сообщил военный представитель движения Яхья Сари.

Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его словам, ВМС Йемена провели боевую операцию, во время которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по эсминцу Mason в Красном море.

Также хуситы атаковали в Красном море коммерческое судно Destiny, которое направлялось в порт Израиля Эйлат.

7 мая Вооружённые силы Соединённых Штатов уничтожили беспилотный летательный аппарат движения «Ансар Аллах» над Красным морем.

10 мая Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.