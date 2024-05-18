Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд
Подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок.
- AP
- © Tomas Benedikovic
Об этом сообщил новостной портал SME.
Уточняется, что Юрая Цинтулу перевозили при повышенных мерах безопасности.
Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.
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