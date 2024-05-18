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Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд

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Подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок.
Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд
  • AP
  • © Tomas Benedikovic

Об этом сообщил новостной портал SME.

Уточняется, что Юрая Цинтулу перевозили при повышенных мерах безопасности.

Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах. 

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