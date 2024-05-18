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Министр сельского хозяйства КНР находится под следствием по делу о коррупции

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Министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь был заподозрен в коррупции.
Министр сельского хозяйства КНР находится под следствием по делу о коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Об этом сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

«Тан Жэньцзянь... подозревается в серьёзных нарушениях дисциплины и закона», — отмечается на сайте комиссии.

В настоящее время министр находится под стражей. Идёт дисциплинарная проверка и надзорное расследование.

Ранее бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань получил пожизненный срок за коррупцию.

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