Министр сельского хозяйства КНР находится под следствием по делу о коррупции
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Об этом сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
«Тан Жэньцзянь... подозревается в серьёзных нарушениях дисциплины и закона», — отмечается на сайте комиссии.
В настоящее время министр находится под стражей. Идёт дисциплинарная проверка и надзорное расследование.
Ранее бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань получил пожизненный срок за коррупцию.