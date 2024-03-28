The Guardian: экс-президент федерации футбола Китая получил пожизненный срок за коррупцию
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Как сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа, суд постановил, что Чэн использовал свои полномочия, чтобы помогать другим лицам в вопросах заключения контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий.
В одном из документальных фильмов о коррупции в Китае Чен признавался, что получал взятки от двух футбольных чиновников.
Отмечается, что он получил взятки на сумму более 81 млн юаней (около $11 млн).
Чен занимал пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019 по октябрь 2023 года.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Китая получил пожизненный срок за договорные матчи и взятки.