The Guardian: экс-президент федерации футбола Китая получил пожизненный срок за коррупцию

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань получил пожизненный срок за коррупцию.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа, суд постановил, что Чэн использовал свои полномочия, чтобы помогать другим лицам в вопросах заключения контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий.

В одном из документальных фильмов о коррупции в Китае Чен признавался, что получал взятки от двух футбольных чиновников.

Отмечается, что он получил взятки на сумму более 81 млн юаней (около $11 млн).

Чен занимал пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019 по октябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Китая получил пожизненный срок за договорные матчи и взятки.