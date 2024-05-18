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Сальдо: «Днепр» уничтожил 19 лодок и 37 БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

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За сутки на Херсонском направлении группировка войск «Днепр» поразила 19 лодок и 37 беспилотников ВСУ.

О действиях группировки рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также российские военнослужащие уничтожили до 20 солдат противника, три орудия и миномёта, самоходную артиллерийскую установку «Брейвхарт», пять гаубиц М777 и гаубицу Д-20.

Кроме этого, «Днепр» поразил 20 боевых бронированных машин, 13 пунктов управления БПЛА, 22 наблюдательных пункта и три склада с запасами материальных средств.

Ранее группировка «Днепр» поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ.

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