Группировка войск «Днепр» за сутки поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передаёт ТАСС.
«Артиллерийским огнём и ударными беспилотниками поражены 54 наблюдательных пункта и 30 пунктов управления дронами ВСУ», — добавил он.
Кроме того, огнём ПВО и средствами РЭБ было подавлено управление и сбито семь разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Ранее подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю.
Также ВС России уничтожили цех сборки и хранения БПЛА ВСУ.