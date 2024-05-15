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Группировка войск «Днепр» за сутки поразила 11 позиций орудий и миномётов ВСУ

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Подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток поразили 11 позиций орудий и миномётов ВСУ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передаёт ТАСС.

«Артиллерийским огнём и ударными беспилотниками поражены 54 наблюдательных пункта и 30 пунктов управления дронами ВСУ», — добавил он.

Кроме того, огнём ПВО и средствами РЭБ было подавлено управление и сбито семь разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю.

Также ВС России уничтожили цех сборки и хранения БПЛА ВСУ.

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