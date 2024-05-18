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ВС России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.
ВС России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим уточняется, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Север» освободила населённый пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.

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