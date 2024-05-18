«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду
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Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» не исключают аренду форварда в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива».
«Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.
Ранее агент Педро заявил, что решение об отъезде в сборную Бразилии будет принимать «Зенит».