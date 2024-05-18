«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в другом клубе на арендных условиях.

Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» не исключают аренду форварда в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива».

«Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее агент Педро заявил, что решение об отъезде в сборную Бразилии будет принимать «Зенит».