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«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в другом клубе на арендных условиях.
«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» не исключают аренду форварда в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива».

«Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее агент Педро заявил, что решение об отъезде в сборную Бразилии будет принимать «Зенит».

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