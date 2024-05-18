В Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея»

Пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела по факту драки на базе отдыха с участием футболистов «Енисея».

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы», — информирует пресс-служба.

13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.

Ранее в комитете по этике РФС прокомментировали ситуацию с футболистами «Енисея».