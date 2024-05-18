Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох

Решение французских властей пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии вызвало беспокойство среди других западных государств.

Об этом пишет издание Politico.

«В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве», — говорится в материале.

По данным портала, представители американской и британской сторон, а также двух других союзников выразили обеспокоенность в связи с приглашением.

Уточняется, что западные страны в беседе с французами подняли целый ряд вопросов в связи с этим, начиная от символического характера события, протокольных вопросов и заканчивая вопросом дипломатического взаимодействия с Россией в рамках мероприятия.

При этом отмечается, что в рамках взаимодействия с французами британцы выразили недовольство не только приглашением России на событие, но и приёмом председателя КНР Си Цзиньпина в этом месяце.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила официальное приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, несмотря на заявления организаторов об обратном.