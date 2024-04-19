Лавров: Россия не получила официальное приглашение в Нормандию на годовщину
Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться», — рассказал Лавров.
Он подчеркнул, что приличные люди в рамках дипломатического поведения сначала направляют письмо, а потом объявляют об этом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не получал официального приглашения от Франции на памятные мероприятия.