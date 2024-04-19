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Лавров: Россия не получила официальное приглашение в Нормандию на годовщину

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила официальное приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, несмотря на заявления организаторов об обратном.

Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться», — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что приличные люди в рамках дипломатического поведения сначала направляют письмо, а потом объявляют об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не получал официального приглашения от Франции на памятные мероприятия.

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