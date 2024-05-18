Минобрнауки: приём в вузы в 2024 году пройдёт согласно действующим нормам

Приём в российские вузы в 2024 году пройдёт в соответствии с действующей системой высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

В Минобрнауки подчеркнули, что переход вузов на новую систему высшего образования необходимо провести плавно.

Одновременно с этим на базе шести вузов будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Абитуриенты смогут начать учиться по программам базового высшего и специализированного высшего образования.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.