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Минобрнауки: приём в вузы в 2024 году пройдёт согласно действующим нормам

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Приём в российские вузы в 2024 году пройдёт в соответствии с действующей системой высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат.
Минобрнауки: приём в вузы в 2024 году пройдёт согласно действующим нормам
  • Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

В Минобрнауки подчеркнули, что переход вузов на новую систему высшего образования необходимо провести плавно.

Одновременно с этим на базе шести вузов будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Абитуриенты смогут начать учиться по программам базового высшего и специализированного высшего образования.

Ранее в Минобрнауки заявили, что упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.

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