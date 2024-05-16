Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы
Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Могилевского, речь идёт о новой точке отсчёта в развитии национальной системы образования.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что внедрение новой системы высшего образования в России начнётся в 2026 году.
Также стало известно, что абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз.