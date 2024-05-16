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Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы

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Исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас.

Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

«Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Могилевского, речь идёт о новой точке отсчёта в развитии национальной системы образования.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что внедрение новой системы высшего образования в России начнётся в 2026 году.

Также стало известно, что абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз.

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