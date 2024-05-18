RT в Telegram
Подпишись

«Росатом»: транзит в КНР по Севморпути к 2030 году может вырасти в 20 раз

Короткая ссылка
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.

Соответствующее заявление он сделал на площадке VIII Российско-китайского Экспо, которое проходит в городе Харбин.

«В 2023 году транзит по Северному морскому пути между Россией и Китаем составил 2 млн т. Мы видим потенциал увеличения этого показателя более чем в 20 раз — до 50 млн тонн к 2030 году», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что российская сторона активно работает с партнёрами по вопросу инфраструктурных проектов в интересах использования этой водной магистрали.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить