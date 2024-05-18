«Росатом»: транзит в КНР по Севморпути к 2030 году может вырасти в 20 раз

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.

Соответствующее заявление он сделал на площадке VIII Российско-китайского Экспо, которое проходит в городе Харбин.

«В 2023 году транзит по Северному морскому пути между Россией и Китаем составил 2 млн т. Мы видим потенциал увеличения этого показателя более чем в 20 раз — до 50 млн тонн к 2030 году», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что российская сторона активно работает с партнёрами по вопросу инфраструктурных проектов в интересах использования этой водной магистрали.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть.