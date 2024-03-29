Новак: нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в том году
- РИА Новости
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Во время совещания в Координационном центре правительства России в рамках выставки-форума «Россия» он отметил, что перевозка транзитных грузов по СМП в том году достигла рекордных значений и составила 2,1 млн т.
«Такого результата удалось добиться за счёт перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что на Таймыре началось возведение инфраструктуры для отгрузки нефти на Севморпуть.