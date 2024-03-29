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Новак: нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в том году

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть.
Новак: нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в том году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Во время совещания в Координационном центре правительства России в рамках выставки-форума «Россия» он отметил, что перевозка транзитных грузов по СМП в том году достигла рекордных значений и составила 2,1 млн т.

«Такого результата удалось добиться за счёт перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Таймыре началось возведение инфраструктуры для отгрузки нефти на Севморпуть.

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