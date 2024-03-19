На Таймыре началось строительство инфраструктуры для отгрузки нефти на Севморпуть
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Роснефть».
На площадку уже поступил парк крупнотоннажной техники, прежде всего спецкраны и сваи, которые будут устанавливаться для строительства причала.
Доставка оборудования осуществлена по Северному морскому пути.
Проект предусматривает два нефтеналивных и два грузовых объекта, а также общий причал для флота. Запланированы и технические сооружения.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Роснефти» составила 1,5 трлн рублей в 2023 году.