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На Таймыре началось строительство инфраструктуры для отгрузки нефти на Севморпуть

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На Таймыре началось строительство нефтяного причала в морском порту «Бухта Север» в рамках проекта «Восток Ойл».
На Таймыре началось строительство инфраструктуры для отгрузки нефти на Севморпуть
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на «Роснефть».

На площадку уже поступил парк крупнотоннажной техники, прежде всего спецкраны и сваи, которые будут устанавливаться для строительства причала.

Доставка оборудования осуществлена по Северному морскому пути.

Проект предусматривает два нефтеналивных и два грузовых объекта, а также общий причал для флота. Запланированы и технические сооружения.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Роснефти» составила 1,5 трлн рублей в 2023 году.

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