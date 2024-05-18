Пименов считает «Динамо» фаворитом РПЛ

Бывший полузащитник «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что столичный клуб является фаворитом в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда «Зенит» забивает за четыре последние игры один мяч, «Краснодар» проигрывает в последних матчах, то «Динамо» взбирается на первое место заслуженно. Если раньше я говорил, что «Зенит» — фаворит, то сейчас такого сказать не могу. Статистически «Динамо» фаворит РПЛ», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в текущем сезоне может случиться всё что угодно.

Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 18 мая в 14:00 мск.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место. «Краснодар» — на третьей позиции (50).

Ранее бывший полузащитник Егор Титов дал совет нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.