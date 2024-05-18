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Титов: если у Тюкавина будет возможность уехать в Европу, надо ехать

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Бывший полузащитник Егор Титов дал совет нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
Титов: если у Тюкавина будет возможность уехать в Европу, надо ехать
  • РИА Новости

«Не люблю обсуждать такое. У нас кто-то сверкнул — и сразу его куда-то отправляют. Но если у него будет предложение и будет возможность уехать, то надо ехать», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (53 очка). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал».

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