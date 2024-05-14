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Губерниев: Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о возможном уходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.
Губерниев: Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Если будет большая команда, как, например, тот же «Атлетико», то надо соглашаться. Если говорить про средний клуб, то мне сложно сказать. Хотя можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в тот же «Реал» — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Как сообщает Glorioso 1904, в Тюкавине лично заинтересован президент «Бенфики» Руй Кошта.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» не боятся возможного перехода Тюкавина в европейский клуб.

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