В «Динамо» не боятся возможного перехода Тюкавина в европейский клуб
- РИА Новости
«Не боимся. Наша позиция такая: мы не горим желанием отдавать своего форварда. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти», — цитирует Гафина «Матч ТВ».
Напомним, что Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести матчах РПЛ подряд. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.
Ранее Ольга Смородская высказала мнение об игре Тюкавина.