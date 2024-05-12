В «Динамо» не боятся возможного перехода Тюкавина в европейский клуб

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, не боятся ли в клубе, что нападающий Константин Тюкавин может перейти в европейскую команду.

«Не боимся. Наша позиция такая: мы не горим желанием отдавать своего форварда. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Напомним, что Тюкавин стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, забившим в шести матчах РПЛ подряд. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл за команду 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять передач.

Ранее Ольга Смородская высказала мнение об игре Тюкавина.