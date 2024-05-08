Смородская: Тюкавин играет неплохо, но пока не является игроком европейского уровня

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин играет неплохо. Очень за него рада. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

8 мая стало известно, что Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.

Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В апреле нападающий в пяти матчах РПЛ отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.