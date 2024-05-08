RT в Telegram
Подпишись

Смородская: Тюкавин играет неплохо, но пока не является игроком европейского уровня

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин играет неплохо. Очень за него рада. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

8 мая стало известно, что Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле.

Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). 

В апреле нападающий в пяти матчах РПЛ отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить