Тарасова — о Малинине: фигуристы со средними способностями не становятся чемпионами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень скольжения американского фигуриста Ильи Малинина.

«Фигурист, обладающий средними способностями в скольжении, не может выигрывать чемпионаты мира и становиться лучшим. Нет, Илья не катается безупречно, но у него очень хорошее скольжение», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Никита Пчеляков, тренер по скольжению в группе Алексея Мишина, заявил, что у Малинина скольжение отсутствует.

Илья является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Тарасова назвала лучшего фигуриста мира на данный момент.