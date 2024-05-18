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Тарасова — о Малинине: фигуристы со средними способностями не становятся чемпионами

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень скольжения американского фигуриста Ильи Малинина.
Тарасова — о Малинине: фигуристы со средними способностями не становятся чемпионами
  • Gettyimages.ru
  • © Mert Alper Dervis/Anadolu

«Фигурист, обладающий средними способностями в скольжении, не может выигрывать чемпионаты мира и становиться лучшим. Нет, Илья не катается безупречно, но у него очень хорошее скольжение», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Никита Пчеляков, тренер по скольжению в группе Алексея Мишина, заявил, что у Малинина скольжение отсутствует.

Илья является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Тарасова назвала лучшего фигуриста мира на данный момент.

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