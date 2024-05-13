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Тарасова назвала лучшего фигуриста мира на данный момент

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала имя лучшего фигуриста мира в настоящий момент.

«Илья Малинин — лучший фигурист планеты на данный момент. Может ли кто-то из российских фигуристов сравниться с ним по уровню? Пока это сделать будет тяжело», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Илья является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Малинин заявил, что хочет поработать над компонентами в межсезонье.

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