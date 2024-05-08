Малинин заявил, что хочет поработать над компонентами в межсезонье

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал о своих планах на межсезонье.

«Хочу сосредоточиться на художественном аспекте. Это моё слабое место. Я всегда стремлюсь максимально увеличить количество очков, которые могу набрать за программу», — цитирует фигуриста «Чемпионат» со ссылкой на PFSM.

Малинин является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала возможную натурализацию Малинина.