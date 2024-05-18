Федерер и Надаль приняли участие в совместных съёмках для рекламы Louis Vuitton

Экс первые ракетки мира швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль приняли участие в промо люксового бренда Louis Vuitton.

Съёмки прошли в заснеженных горах на Доломитовых Альпах. Для этого спортсмены поднялись на высоту 3000 м.

В сентябре 2022-го Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Он тогда сыграл в паре с Надалем на Кубке Лэйвера. Испанец продолжает карьеру. На двоих они выиграли 42 турнира Большого шлема.

Напомним, что в 2022 году футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси приняли участие в совместной фотосессии от Louis Vuitton перед чемпионатом мира в Катаре.

Ранее Федерер признался, что не скучает по теннису.