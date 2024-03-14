Федерер признался, что не скучает по теннису

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения карьеры.

«Я не скучаю по теннису. Я чувствую себя умиротворённым. Я знаю, что колено, тело и разум не позволят мне находиться на корте. Я могу выполнить удар, но после этого ощущаю себя как выжатый лимон», — цитирует Федерера GQ.

В сентябре 2022-го швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович повторил рекорд Федерера по титулам на харде.