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Федерер признался, что не скучает по теннису

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Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения карьеры.
Федерер признался, что не скучает по теннису
  • Gettyimages.ru

«Я не скучаю по теннису. Я чувствую себя умиротворённым. Я знаю, что колено, тело и разум не позволят мне находиться на корте. Я могу выполнить удар, но после этого ощущаю себя как выжатый лимон», — цитирует Федерера GQ.

В сентябре 2022-го швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович повторил рекорд Федерера по титулам на харде.

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