Кабмин России утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы
- globallookpress.com
- © Cao Yang/XinHua
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024—2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы», — отмечается в публикации.
Распоряжение об утверждении плана подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.