Кабмин России утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы

Российское правительство утвердило план мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024—2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы», — отмечается в публикации.

Распоряжение об утверждении плана подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.