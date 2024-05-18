RT в Telegram
Подпишись

Кабмин России утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы

Короткая ссылка
Российское правительство утвердило план мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Кабмин России утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы
  • globallookpress.com
  • © Cao Yang/XinHua

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024—2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы», — отмечается в публикации.

Распоряжение об утверждении плана подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить