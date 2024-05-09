Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как отметил Якушев, уже создан организационный комитет по проведению праздника. К юбилею будет подготовлено большое количество мероприятий.
«Это праздник Великой Победы, мы доказали, что имеем право на суверенитет и собственную позицию», — сказал полпред.
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