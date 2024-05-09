RT в Telegram
Подпишись

Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил Якушев, уже создан организационный комитет по проведению праздника. К юбилею будет подготовлено большое количество мероприятий.

«Это праздник Великой Победы, мы доказали, что имеем право на суверенитет и собственную позицию», — сказал полпред.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить