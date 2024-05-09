Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. Как отметил Якушев, уже создан организационный комитет по проведению праздника. К юбилею будет подготовлено большое количество мероприятий. «Это праздник Великой Победы, мы доказали, что имеем право на суверенитет и собственную позицию», — сказал полпред. Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.