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Reuters: у берегов Йемена нефтяной танкер загорелся после попадания ракеты

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На борту нефтяного танкера под флагом Панамы произошло возгорание из-за ракетного удара, нанесённого с берега йеменского города Моха.
Reuters: у берегов Йемена нефтяной танкер загорелся после попадания ракеты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey.

«Танкер для перевозки сырой нефти под флагом Панамы подвергся нападению примерно в 10 морских милях к юго-западу от Мохи в Йемене… В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар», — говорится в заявлении.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что судно возле берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения.

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