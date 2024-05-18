В Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин оказался в больнице из-за воспаления лёгких.
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Об этом он сам рассказал агентству РИА Новости.
«Я нахожусь в больнице с воспалением лёгких», — сообщил он.
Вместе с этим в пресс-службе РАМТа указали, что художественного руководителя госпитализировали ещё 17 мая.
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