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В Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина

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Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин оказался в больнице из-за воспаления лёгких.
В Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом он сам рассказал агентству РИА Новости.

«Я нахожусь в больнице с воспалением лёгких», — сообщил он.

Вместе с этим в пресс-службе РАМТа указали, что художественного руководителя госпитализировали ещё 17 мая.

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