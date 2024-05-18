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ВСУ потеряли более 690 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг»

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Армия Украины в боях с Южной группировкой Вооружённых сил России потеряла более 690 военнослужащих за сутки.
ВСУ потеряли более 690 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг»
  • AP
  • © Alex Babenko

Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, ВСУ потеряли танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Также в ведомстве сообщили, что армия России освободила населённый пункт Старица Харьковской области.

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