ВСУ потеряли более 690 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг»
Армия Украины в боях с Южной группировкой Вооружённых сил России потеряла более 690 военнослужащих за сутки.
- AP
- © Alex Babenko
Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, ВСУ потеряли танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Также в ведомстве сообщили, что армия России освободила населённый пункт Старица Харьковской области.
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