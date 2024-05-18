Армия Украины в боях с Южной группировкой Вооружённых сил России потеряла более 690 военнослужащих за сутки.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, ВСУ потеряли танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Также в ведомстве сообщили, что армия России освободила населённый пункт Старица Харьковской области.