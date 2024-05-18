Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как возможное введение тренерских запросов может повлиять на футбол.

«Сложно сказать, способно ли это ещё сильнее затянуть ход матчей. Мы же пока не знаем всех нюансов и деталей. Например, могут придумать некую систему ускоренного просмотра повторов. Думаю, к этому всё идёт, поскольку паузы на VAR порой получаются нереально большими — по пять минут. С другой стороны, потом это время компенсируют, пусть иногда и по десять минут. Но, повторюсь, я доверяю профессионалам. Как тренер только приветствую подобное новшество», — заявил он RT.

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