Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол
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«Сложно сказать, способно ли это ещё сильнее затянуть ход матчей. Мы же пока не знаем всех нюансов и деталей. Например, могут придумать некую систему ускоренного просмотра повторов. Думаю, к этому всё идёт, поскольку паузы на VAR порой получаются нереально большими — по пять минут. С другой стороны, потом это время компенсируют, пусть иногда и по десять минут. Но, повторюсь, я доверяю профессионалам. Как тренер только приветствую подобное новшество», — заявил он RT.
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