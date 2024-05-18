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Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как возможное введение тренерских запросов может повлиять на футбол.
Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сложно сказать, способно ли это ещё сильнее затянуть ход матчей. Мы же пока не знаем всех нюансов и деталей. Например, могут придумать некую систему ускоренного просмотра повторов. Думаю, к этому всё идёт, поскольку паузы на VAR порой получаются нереально большими — по пять минут. С другой стороны, потом это время компенсируют, пусть иногда и по десять минут. Но, повторюсь, я доверяю профессионалам. Как тренер только приветствую подобное новшество», — заявил он RT.

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