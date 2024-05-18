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Во Франции отменят эстафету олимпийского огня в Новой Каледонии из-за беспорядков

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Эстафета олимпийского огня перед играми в Париже (Франция) не будет проводиться в Новой Каледонии из-за беспорядков.
Во Франции отменят эстафету олимпийского огня в Новой Каледонии из-за беспорядков
  • AFP
  • © Valentine CHAPUIS

По информации BFMTV, решение было принято после совещания премьер-министра Габриэля Атталя с председателями обеих палат парламента и лидеров фракций. Отмечается, что олимпийский огонь должен был прибыть в Новую Каледонию 11 июня.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отверг предложение Макрона об олимпийском перемирии.

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