Во Франции отменят эстафету олимпийского огня в Новой Каледонии из-за беспорядков

Эстафета олимпийского огня перед играми в Париже (Франция) не будет проводиться в Новой Каледонии из-за беспорядков.

По информации BFMTV, решение было принято после совещания премьер-министра Габриэля Атталя с председателями обеих палат парламента и лидеров фракций. Отмечается, что олимпийский огонь должен был прибыть в Новую Каледонию 11 июня.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отверг предложение Макрона об олимпийском перемирии.