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OF: пока Европа не может договориться, авторитарные страны идут вперёд

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Европейские страны не могут договориться о вопросах своего сосуществования, поглощены борьбой с пандемией, а авторитарные государства расширяют сферу влияния, пишет Ouest-France. Так что автор статьи напоминает лидерам: нельзя ограничивать все планы только борьбой с коронавирусом.
OF: пока Европа не может договориться, авторитарные страны идут вперёд
Reuters

Пока европейцы сосредоточены на своих спорах, авторитарные страны двигаются вперёд, пишет автор статьи в Ouest-France. Они «ткут свою паутину прямо под носом у западных демократий», по словам журналиста.

Так, например, Россия подписала с Суданом соглашение, что откроет там военно-морскую базу.  Президент Турции подпитывает национализм у себя в стране, накинулся с критикой на президента Франции, создал провокацию на Кипре и отправил своих военных в Нагорный Карабах. Автор статьи задаётся вопросом, чего дальше от него ждать — видимо, исламистских «миссионеров» на Балканах.

Китай, в свою очередь, заключил соглашение о свободной торговле с 15 странами так, что в него входит теперь треть всех жителей мира и мирового производства. Причём среди этих стран есть и демократии вроде Японии, Южной Кореи, Австралии. Азия теперь взяла на себя инициативу по созданию новой архитектуры мировой торговли. И нормы, которые там будут выведены, включая режим управления интеллектуальной собственностью, будут оказывать влияние на весь остальной  мир.

А Европа на фоне всех этих событий, наоборот, снова продемонстрировала свою неспособность договориться: Польша и Венгрия заблокировали европейский бюджет и план по восстановлению экономики. Они отказываются увязывать помощь ЕС с соблюдением прав человека в той или иной стране.

Впрочем, есть и проблески надежды, пишет автор статьи. Например, в Молдавии выбрали проевропейского президента. Европейские институты работают над цифровым суверенитетом и стремятся к заботе об окружающей среде. Министры иностранных дел Франции и Германии призвали Европу и США работать совместно для будущего людей.

Но ничего невозможно достигнуть при всеобщем безразличии граждан. Пандемия — это важно, отмечает автор статьи в Ouest-France, но нельзя ограничивать планы только ею: «мир нас ждать не будет».

 

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