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ЕС на год продлил санкции против молдавской оппозиции

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Совет ЕС опубликовал заявление, в котором говорится, что Европейский союз продлил на год санкции против 11 членов и одной организации молдавской оппозиции.
ЕС на год продлил санкции против молдавской оппозиции
  • РИА Новости

«Совет сегодня принял решение продлить запретительные меры», — говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, санкции были введены «за дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии».

«Эти запретительные меры ЕС действуют в отношении 11 физических лиц и одной организации», — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.

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