ЕС на год продлил санкции против молдавской оппозиции

Совет ЕС опубликовал заявление, в котором говорится, что Европейский союз продлил на год санкции против 11 членов и одной организации молдавской оппозиции.

РИА Новости

«Совет сегодня принял решение продлить запретительные меры», — говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении Совета ЕС, санкции были введены «за дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии». «Эти запретительные меры ЕС действуют в отношении 11 физических лиц и одной организации», — подчёркивается в сообщении. Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.