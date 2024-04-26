ЕС на год продлил санкции против молдавской оппозиции
- РИА Новости
«Совет сегодня принял решение продлить запретительные меры», — говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении Совета ЕС, санкции были введены «за дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии».
«Эти запретительные меры ЕС действуют в отношении 11 физических лиц и одной организации», — подчёркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий.